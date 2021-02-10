Представили Realme Q3t

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Realme Q3t позиционируют как облачную платформу

В октябре состоялась премьера Realme Q3, а теперь компания представила еще одну его версию — Realme Q3t. Новинку именуют как «облачный смартфон», который заточен на работу с облачными приложениями, облачными играми, облачным видео, облачной виртуальностью и прочими активностями, связанных с облаком.

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По сути это операторская версия смартфона, запущенная в сотрудничестве с сотовым оператором China Telecom и теми возможностями, которые он предлагает в облачных сервисах. А по своим техническим характеристикам смартфон дублирует те параметры, которые предложил «обычный» Realme Q3.

Оснастили Realme Q3t дисплеем диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+ (2412х1080 точек) и пиковой яркостью 600 нит. В его активе фронтальная камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Базируется смартфон на Snapdragon 778G, предлагает 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 256 Гб постоянной UFS 2.2. Работает Realme Q3t под управлением операционной системой Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Питает аппарат аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Имеется поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Оценили смартфон в $328.

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Источник: gizmochina