Realme GT 2 Pro: характеристики, цена и сроки выхода

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Realme GT 2 Pro станет самым мощным смартфоном компании

В марте состоялась премьера realme GT, а теперь компания готовит к анонсу его второе поколение. По данным известного сетевого информатора Digital Chat Station компания покажет Realme GT 2 Pro в начале следующего года и ценник на него должен составить $625.

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Предполагается, что во столько компания оценит смартфон, который может предложить Super AMOLED-дисплей диагональю 6,51 дюйма с соотношением сторон 20:9 и плотностью пикселей 404ppi. Разрешение панели обещают FullHD+ (2400х1080 точек) и должны предложить высокую частоту обновления, но какой она будет не сообщается.

Аппаратной основой Realme GT 2 Pro должен стать флагманский чип Snapdragon 888+ который вот уже скоро сложит свои полномочия самого мощного чипа в мире Android с приходом Snapdragon 898. На передней панели установят селфи-камеру на 32-мегапикселя и на тыльной стороне установят три датчика изображения 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

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Realme GT 2 Pro может предложить 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, порт USB Type-C, NFC, GPS, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и 3,5 мм разъем для наушников. Есть вероятность, что работать новинка будет под управлением Android 12.

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Источник: newsbytesapp