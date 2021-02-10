Цена Realme GT Neo 2 в Европе может неприятно удивить

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С такими ценами хитом продаж на европейском рынке ему не стать

В сентябре в Китае состоялась премьера Realme GT Neo 2, который при ценнике от $371 предложил весьма интересный набор характеристик. Позже пришло сообщение, что смартфон выйдет за пределы Китая. Самый главный вопрос в связи с этим — сколько запросят за новинку на глобальном рынке?

Первые предсказания выглядели весьма обнадеживающими. Было сообщено, что в Европе Realme GT Neo 2 будет доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $428 и $532 соответственно. Но последние сведения способны разочаровать тех, кто рассчитывал приобрести официально глобальную версию смартфона.

Сетевой информатор Судханшу Амборхе сумел раздобыть информацию, что в Европе за версию с 8/128 Гб памяти запросят 449 евро, тогда как версия с 12/256 Гб будет стоить 549 евро. На фоне таких ценников покупка realme GT Neo 2 за пределами Китая уже не выглядит таким привлекательным приобретением, как у себя на родине.

Напомним, что Realme GT Neo 2 предложил чипсет Snapdragon 870, AMOLED-дисплей диагональю 6,53 дюйма и частотой обновления 120 Гц, стереодинамики и экранный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. В активе смартфона фронталка на 16-мегапикселей и тройная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter