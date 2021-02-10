Представили Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка

993

Компания Xiaomi утром показала в Индии три смартфона серии Redmi Note 10, куда помимо базового вошли «прошка» и Max-версия. Все три новинки во многом схожи и по сути нам показали две модели: Redmi Note 10 и две вариации Pro-версии, где разница между «прошкой» и «промаксом» заключается только в разрешении главного датчика на тыльной стороне.

И после обеда Xiaomi устроила глобальный релиз этой серии, в которую вошли три модели, но теперь это Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S. По сути стандартная модель серии аналогична той, что будет доступна в Индии, но на глобальном рынке у нее будет один весомый бонус — модуль NFC. Не обошлось и без упрощений. В основной камере предложили датчик на 2 Мп, тогда как в Индии смартфон предлагается с сенсором на 5 Мп.

Redmi Note 10 обладает AMOLED-дисплеем диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 678, 4/6 Гб оперативки и флеш-накопителем на 64/128 Гб. Имеется фронталка 13 Мп, четверная основная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, батарейка на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и стереодинамики. На глобальном рынке смартфон будет предлагаться в трех модификациях: 4/64 Гб, 4/128 Гб и 6/128 Гб с ценниками $199 и $229 соответственно.

Глобальный же Redmi Note 10 Pro — это индийский вариант Redmi Note 10 Pro Max, который «подшаманили», добавив поддержку NFC. Ключевые фишки смартфона: дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 732G, аккумулятор емкостью 5000 мАч, стереофонические динамики и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Младшая версия с 6/64 Гб оценена в $279, вариант с 6/128 Гб стоит $299 и топовую модификацию с 8/128 Гб предлагают за $239.

Сюрпризом стал выход Redmi Note 10S, который можно назвать прокаченной версией Redmi Note 10. Ключевых отличий два — процессор Helio G95 и основной модуль на тыльной стороне разрешением 64 Мп. А еще тут нет версии с 4 Гб оперативки и в уже базовой модификации предлагают 6 Гб, а в топовой — 8 Гб. Прочие параметры дублируются: 6,43-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт, стереодинамики и фронталка на 13 Мп. В свое младшей версии Redmi Note 10S обладает 6/64 Гб памяти и оценили ее в $229, вариант с 6/128 Гб обойдется в $249, и модификация с 8/128 Гб стоит $279.

﻿