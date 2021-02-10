Представили Samsung Galaxy F52 5G: упрощенный вариант китайского Galaxy A52

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Дебютировал Galaxy F52 5G с 120-Гц экраном и Snapdragon 750G

Ассортимент смартфонов Samsung пополнился очередным устройством — Galaxy F52 5G. Его представили сегодня, и он стал более доступной версией китайского Galaxy A52 5G, выпущенного в Китае, где под нож пустили экран, камеры, не дали водозащиту и чуть изменили дизайн. Доступна новинка только в одной модификации с 8/128 Гб памяти по цене $310.

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Galaxy F52 5G оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем (в Китае с AMOLED) разрешением FullHD+ (2408х1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань. Тип матрицы Infinity-O и в круглое отверстие встроили камеру на 16-мегапикселей, тогда как у китайского визави она на 32 Мп.

Работает Galaxy F52 5G под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой One UI 3.1 и в качестве аппаратной платформы выступает Snapdragon 750G. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и предложили технологию быстрой зарядки 25 Вт.

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Основная камера Galaxy F52 5G обладает четырьмя датчиками изображения, где главный на 64-мегапикселя. Дополнили его шириком на 8 Мп, датчиком для макросъемки и сенсором для анализа глубины разрешением 2-мегапикселя каждый. Весит смартфон 199 грамм и его габариты составили 164,6х76,3х8,7 мм. Есть поддержка Bluetooth 5.0, GPS, NFC и Wi-Fi, а также предложили поддержку карт памяти до 1 ТБ.

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Источник: fonearena