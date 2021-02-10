Характеристики бюджетного Samsung Galaxy A22s

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Samsung Galaxy A22s должен стать самым доступным 5G-смартфоном компании с чипом Dimensity 700

Эра 5G неминуемо наступает и это подтверждает большое количество смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения, которые появляются на рынке. Сегмент 5G-смартфонов демонстрирует рост, и в этом году ожидается бум на доступные устройства. На путь выпуска бюджетных 5G-смартфонов стала и Samsung, которая готовит к выходу Galaxy A22s, и он может стать самым доступным решением бренда с поддержкой сетей пятого поколения.

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Доступ к новому стандарту связи обеспечит чип Dimensity 700 и эту информацию удалось почерпнуть из базы данных Google Play Console. В числе прочих характеристик Galaxy A22s упоминается 4 Гб оперативной памяти, операционная система Android 11 и экран разрешением 2009х1080 точек. Приводится и изображение смартфона, которое указывает на то, что это будет типичный мобильник наших дней, а его бюджетность будет выдавать каплевидный вырез под фронталку.

По другим сведениям, Samsung Galaxy A22s предложит дисплей диагональю 6,5 дюйма, селфи-модуль на 13-мегапикселей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, камеру на 48 Мп на тыльной стороне и зарядку мощностью 15 Вт. Расцветок корпуса должно быть четыре: белая, серая, фиолетовая и зеленая.

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Источник: gizmochina