Представлен 3D Sonic Sensor Gen — ультразвуковой датчик нового поколения от Qualcomm

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Ультразвуковой сканер 3D Sonic Sensor Gen найдет свое применение во флагманах 2021 года

Вчера стартовала выставка CES 2021, принимает участие в которой и компания Qualcomm. Она официально представила новое поколение своего ультразвукового дисплейного сканера отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor Gen 2. Компания заявляет, что новое решение предлагает ощутимый прогресс по части точности, скорости и площади срабатывания дактилоскопического датчика.

Первое на чем акцентирует внимание Qualcomm, так это на том, что площадь поверхности распознавания увеличилась на 77% и размеры датчика 3D Sonic Sensor Gen составили 8х8 мм против 4х9 мм у прошлого поколения. Количество данных, которые собираются за одно считывание увеличилось в 1,7 раза. Среди прочего чипмейкер декларирует увеличение скорости срабатывания на 50% в сравнении с прочими аналогами на рынке.

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Еще одно достоинство нового сканера 3D Sonic Sensor Gen — толщина сенсора не увеличилась и составила 0,2 мм. По заявлению Qualcomm, первые смартфоны, оснащенные новым датчиком, появятся на рынке в начале 2021 года. Скорее всего, его получат новые флагманы линейки Samsung Galaxy S21, которые дебютируют через два дня. В пользу такого развития событий высказался и известный сетевой информатор Ice Universe.

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Источник: theverge