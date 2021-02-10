Представлен Asus ROG Phone 5: максимум, что может предложить игровой смартфон

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Asus ROG Phone 5 Pro вышел мощным, музыкальным и оригинальным

Смартфоны ROG Phone от Asus призваны помочь геймерам проводить комфортные игровые сессии и на смартфоне. И сегодня вышел четвертый по счету игрофон компании — ROG Phone 5 с лучшей на рынке адаптацией для игр. Вышла зверски мощная модель или «гоночная машина», способная обойти всех конкурентов.

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Сам мобильник вышел в трех версиях, где помимо базовой предложили Asus ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. Отличия в объеме памяти, цветовой палитре корпусов и наличии дополнительного экрана на задней панели, который в базовой версии отсутствует (здесь предложили только RGB-логотип), у «прошки» он монохромный, а вот ультимативный вариант предлагает цветной PMOLED-экран. Дополнительный дисплей обладает шестью сценариями работы: включение экрана, входящий вызов или уведомление, активация игрового режима XMode, начало игровой сессии и подключение дополнительных аксессуаров или к зарядке.

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Чтобы гарантированно «нагибать» противников в играх, Asus ROG Phone 5 получил мощный чип Snapdragon 888 в связке с 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5, встроенной предложили 128/256 Гб. «Прошка» доступна только в модификации с 16/512 Гб памяти и ультимативная версия предлагает аж 18 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной UFS 3.1. Внутри стоит система жидкостного охлаждения GameCool 5, которая включает испарительную камеру, графитовую пленку и медную пластину. Она способна снизить температуру чипа на 10°С.

Обладает Asus ROG Phone 5 дисплеем AMOLED диагональю 6,78 дюйма разрешением 2248х1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц, защищает который закаленное стекло Gorilla Glass Victus. В экран встроен сканер отпечатков пальцев и среди преимуществ матрицы стоит отметить частоту отклика тачскрина 300 Гц со сверхнизкой задержкой 24,3 мс при частоте 144 Гц и 31,1 мс — 120 Гц. Питает новинку два аккумулятора емкостью 3000 мАч каждый или суммарной емкостью 6000 мАч. Зарядить смартфон можно на мощности 65 Вт через два порта USB Type-C.

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Для качественного звучания ROG Phone 5 оснащен передними динамиками. Это парочка стереофонических динамиков с усилителем Cirrus Logic CS35L45. В дополнение к этому встроены сигнальный процессор Dirac Research AB и ЦАП ESS ES9280AC Pro. Не забыли 3,5 мм разъем для наушников для тех, кто хочет подключить свою гарнитуру и четыре микрофона с шумоподавлением. Дополнили это все софтверными плюшками вроде полноценного эквалайзера и несколькими звуковыми пресетами под фильмы, игры и музыку.

Основная камера Asus ROG Phone 5 получила три датчика: 64 Мп (Sony IMX686) + 13 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макросенсор). Можно писать видео в формате 8К при скорости 30fps. Фронталка на 24 Мп с диафрагмой f/2.45.

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Особое внимание уделили софту, который заточен на игровые возможности Asus ROG Phone 5. Так, максимальные показатели железо выдает в режимах X Mode и X Mode+, а вот Ultra-Durable Mode предложит максимальный баланс производительности и автономности. Предложили функцию bypass, когда смартфон «питается» не от аккумуляторов, а напрямую от сети. Есть режим «не беспокоить», который не только блокирует входящие уведомления, но и блокирует случайный вылет или переход в другое приложение. Вдобавок реализовали ультразвуковые триггеры, которые можно настроить на выполнение определенных действий.

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Продажи ASUS ROG Phone 5 начнутся в марте и за базовую версию с 8/128 Гб запросили $950, модификации с 12/256 Гб и 16/256 Гб обойдутся в $1069 и $1187 соответственно. ROG Phone 5 Pro появится на прилавках магазинов в апреле по цене $1425, а ROG Phone 5 Ultimate можно будет приобрести не ранее мая по цене $1543.

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Источник: gsmarena