Samsung Galaxy Tab S8 – первый планшет на Snapdragon 888?

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Пошли слухи о новом поколении планшетов от Samsung - Galaxy Tab S8

Не так давно мы обсуждали итоги 2020 года на рынке планшетов. Напомним, что на втором месте по объёмам, вслед за Apple, занимает компания Samsung.

Таким образом, Samsung лидер по продажам Android-планшетов.

Вполне логично ожидать от них только закрепления позиций, тем более 2020 год принес общий рост объёмов продаж всего сегмента почти на треть.

Последняя новость касается будущего флагмана от Samsung. Сообщается что нас с вами ожидает первый планшет на базе топового Snapdragon 888. Вся остальная начинка будет соответствующей. Дисплей обещают с поддержкой 120 Гц на 11-дюймов. Поддержка S Pen также ожидаеться.

Согласно утечке, речь идет и двух моделях – Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8 +. Старшая модель будет с экраном большего размера – 12.4-дюймов,120 Гц. Конечно, на основании данных о текущих флагманских конфигурациях на Android, мы можем сделать выводы в отношении и других характеристик. Но предлагаем подождать конкретной информации, кажется осталось не долго.

Будем держать вас в курсе.

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Источник : mydrivers.com﻿