Представлен эксклюзивный Realme 9 Pro+ 5G FreeFire Edition

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Новый Realme 9 Pro+ 5G вышел в коллаборации с FreeFire

Все мы любим игровые смартфоны, когда за небольшую цену мы получаем мощный аппарат без ничего лишнего. В случае с Realme 9 Pro+ 5G FreeFire Edition компания выпускает улучшенную версию свое девятки в коллаборации с мобильной игрой FreeFire. Несмотря на стилистическую коробку смартфона, и фирменные наклейки FreeFire в комплекте, смартфон не выглядит дерзко, а наоборот, лишь цветовая палитра по бокам и надпись игры напоминает про то что этот смартфон особенный.

Главное в таком смартфоне – это его производительность, и тут она на высшем уровне. Процессор Mediatek Dimensity 920 отлично показывает себя во всех играх, и имеет хорошую энергоэффективность, такой же процессор установлен в XiaoMi 11i и Redmi Note 11 Pro, где показал себя там достаточно хорошо.

Не плохой и по меркам игрового смартфона экран, у Realme 9 Pro+ 5G FreeFire Edition это стандартный по размерам 6,4 дюймовый Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой 90 Гц, хотя процессор мог потянуть и 120 Гц.

Не будем заострять внимание на камерах, ведь тут изменений по сравнению с обычным Realme 9 Pro+ 5G нет. Тот же основной модуль на 50 Мп, и два дополнительных, один из которых ультраширик.

Перейдем к интересным особенностям данного аппарата. Начать нужно с того, что здесь присутствует система охлаждения, которую редко встретишь в обычных смартфонах. Так же аппарат имеет необычный датчик отпечатков пальцев с пульсометром, встроенным в дисплей. Realme 9 Pro+ 5G FreeFire Edition так же не обделен качественным вибромотор, который позволит чувствовать некоторую отдачу в играх, что приблизит игровой опыт к геймпадам для консолей. На этом особенности смартфона не заканчиваются, он так же обладает системой звука Dolby Atmos и шумоподавлением, основанным на нейросетях.

Не смотря на средний по меркам игровых смартфонов аккумулятор на 4500 мАч, Realme 9 Pro+ 5G FreeFire Edition обладает быстрой зарядкой на 60 Вт, способной зарядить его на 50% всего за пол часа. В аппарате будет 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x, 128 Гб постоянной памяти, и 5 Гб виртуальной оперативной памяти, что в сумме даёт аж 13 Гб оперативной памяти.

Цена на смартфон будет $360 за версию памяти указанную выше, и мы точно готовы сказать, что смартфон зайдёт фанатам не только игры FreeFire, но и любителям игр в целом. В случае если вас не интересуют игры на смартфонах, советуем посмотреть в сторону POCO F3 или стандартную версию Realme 9 Pro+ 5G.