Представлен Google Pixel 5a: скучное обновление, но с водозащитой, емкой батарейкой и с меньшей ценой

137

Анонс Google Pixel 5a не преподнес сюрпризов, о смартфоне было известно практически все еще до релиза

Google в этом году представляет смартфон, в котором она дает все возможное и даже больше, предлагая передовую систему на чипе собственной разработки, улучшенные камеры и смелый новый дизайн. Таким должен быть Pixel 6 Pro, а сегодня состоялся анонс Pixel 5a, который можно считать бледной тенью будущего флагмана. Но для своего класса новинка выглядит неплохо (но могло быть значительно лучше) и ценник на $50 ниже того, что просили за предшественника.

Приобрести смартфон смогут далеко не все. В этом году рынки продаж ограничены только двумя странами: США и Япония. За него запросили $449 и целый ряд экспертов уверены, что у Pixel 5a есть все шансы стать одним из популярных устройств 2021 года в названых регионах. Для этого у него есть поддержка 5G, емкий аккумулятор, хорошая камера и приемлемая цена с учетом тех, регионов, где он доступен.

Google Pixel 5a оснастили 6,34-дюймовым OLED-экраном разрешением FullHD+, но вот частота обновления всего 60 Гц. Защищает дисплей стекло Gorilla Glass 6. Построен он на базе Snapdragon 765G, предлагает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Важное новшество в новинке — аккумулятор большей емкости. Здесь он на 4680 мАч против 3885 у Pixel 4a 5G.

К числу улучшений в Pixel 5a стоит отнести появление защиты по классу IP67. Поставляется смартфон со стоковым Android 11, и производитель предлагает три года поддержки. В активе новинки порт USB Type-C, зарядка мощностью 18 Вт, селфи-камера на 8 Мп и двойная тыльная камера 12,2 Мп + 16 Мп. Доступен Pixel 5a только в черном цвете и его продажи стартуют 26 августа.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: phonearena