Представлен Honor Play5 Vitality Edition

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120-Гц экран, зарядка на 66 Вт и Dimensity 900

Honor продолжает выстраивать современный модельный ряд, стараясь, чтобы ее устройства были представлены во всех ценовых сегментах. Сегодня пришел черед делегировать свою новинку в нишу среднего уровня смартфонов и ею стал Honor Play5 Vitality Edition или Honor Play5 Youth Edition.

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Смартфон укомплектовали ЖК-экраном диагональю 6,67 дюйма разрешением 2376х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и на него пришлось 94,4% лицевой панели. Под капотом установлен восьмиядерный дисплей Dimensity 900. Оперативной памяти предложили 8 Гб и есть функция виртуального ее расширения еще на 2 Гб.

Honor Play5 Vitality Edition оснащен флеш-накопителем на 128/256 Гб, фронтальной камерой на 16-мегапикселей и тройной тыльной с датчиками 64 Мп (f/1.9) + 8 Мп (сверхширик, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Варианты подключения, доступные на смартфоне, включают 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS и разъем USB Type-C.

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Поставляется Honor Play5 Vitality Edition со сканером отпечатков пальцев на торце и операционной системой Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2. Емкость аккумулятора составила 4300 мАч и есть технология быстрой зарядки на 66 Вт. Оценили смартфон с 8/128 Гб памяти в $281, а модификация с 8/256 Гб обойдется в $313. Старт продаж в Китае будет дан 1 ноября.

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Источник: gizmochina