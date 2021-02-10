Объявлена дата анонса Honor X30 Max и Honor X30i

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В один день с анонсом Redmi Note 11 свои новинки покажет и Honor

После продажи Honor выдохнула с облегчением и двинулась в постсанкционный мир. Вспомнила компания и об опыте создания планшетофонов, она готовит к анонсу Honor X30 Max. Сегодня производитель решил известить широкую аудиторию о том, когда он намерен представить новинку.

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Анонс Honor X30 Max назначен на 28 октября. В этот же день состоится премьера Redmi Note 11. Вместе с Honor X30 Max покажут доступный Honor X30i, который получит корпус с плоскими гранями на манер последних айфонов.

По имеющимся сведениям, в основе Honor X30 Max будет лежать чип Dimensity 900, смартфон предложит IPS-дисплей диагональю 7,09 дюйма разрешением FullHD+ (2280х1080 точек), фронтальную камеру на 8-мегапикселей и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 22,5–ваттной зарядкой.

Сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань Honor X30 Max, предложат парочку стереодинамиков, NFC и на тыльной стороне установили тройную тыльную камеру с датчиками 64 Мп + 2 Мп. Оперативной памяти предложат 8 Гб и постоянной 128/256 Гб. Габариты корпуса составят 174,37х84,91х8,3 мм.

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Что касается Honor 30i, то он должен предложить 6,7-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2388х1080 пикселей, процессор Dimensity 810, основную камеру с главным датчиком на 48 Мп и парочкой заглушек на 2 Мп.

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Источник: toutiao