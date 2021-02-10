Санкции США. Honor на очереди?

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Американские сенаторы в очередной раз требуют вернуть Honor в черный список

Из-за санкций США Huawei несладко по всем фронтам. Гонения заставили продать Honor и бренд позиционируется как самостоятельный. Но далеко не все поверили в то, что продажа была именно продажей, а не юридическим трюком. Целый ряд сенаторов Конгресса США усомнились в том, что Honor действительно ушла из протектората Huawei и не сотрудничает с военными Китая.

Они считают продажу Honor хитрым маневром, который был предпринят для того, чтобы вывести компанию из-под влияния американских санкций, но при этом она продолжает сливать данные китайским военным. Они объединились для того, чтобы призвать Джо Байдена внести Honor в черный список. Соответствующее письмо было направлено сенаторами в адрес Президента США.

Они акцентировали внимание на том, что сейчас Honor имеет доступ к американским технологиям и комплектующим. Своим трюком с продажей, Пекин «эффективно уклонился от критически важного экспортного контроля. Компания продолжает представлять угрозу национальной безопасности США и бездействуя Министерство торговли может создать прецедент, когда все сойдет с рук и это станет сигналом для противников, что у США «исчерпаны возможности или сила воли».

Какова будет реакция администрации Джо Байдена и Министерства торговли США, неизвестно. Но есть все основания говорить о том, что на горизонте маячит вполне реальная угроза для Honor оказаться под гнетом санкций. Уже скоро на глобальный рынок выходит серия Honor 50 и агрессивная риторика, исходящая из США, может негативно повлиять на продажи устройств компании за пределами Китая.

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Источник: scmp