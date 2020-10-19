Представлен HTC Desire 20+

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HTC напомнила о себе анонсом Desire 20+

HTС уже давно «живой мертвец», но покидать рынок смартфонов она не собирается. У компании случилась новинка HTC Desire 20+, получившая большой дисплей, четырехмодульную камеру и емкий аккумулятор.

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HTC Desire 20+ заключен в корпус с габаритами 164,9х75,7х9 мм и весит 203 грамма. На лицевой панели установлен 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600х720 точек с соотношением сторон 20:9. Базируется устройство на аппаратной платформе Snapdragon 720G в связке с 6 Гб оперативной памяти.

Укомплектовали смартфон 128 Гб постоянной памяти и фронтальной камерой на 20-мегапикселей со светосилой f/2.0. На тыльной стороне установили систему из четырех датчиков, где ключевой на 48-мегапикселей с апертурой f/1.8. Дополняет его широкоугольный модуль на 5 Мп с углом обзора 115 градусов, датчик глубины с аналогичным разрешением и макромодуль на 2 Мп.

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Смартфон HTC Desire 20+ предлагает сканер отпечатков пальцев на задней панели, модуль NFC, поддержку Bluetooth 5.0, GPS и Wi-Fi 802.11ac. Питает смартфон аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Поставляется аппарат с предустановленной операционной системой Android 10.

Доступен гаджет в двух цветах: черный и оранжевый. Оценили его в $295.

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Источник: andro4all