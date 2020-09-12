HTC не понимают, какой сейчас год: появились рендеры бюджетника HTC Wildfire E Lite

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HTC продолжают выпускать неликвидные устройства. Сколько еще это будет продолжаться?

HTC – компания с ярким прошлым, из-за чего так тяжело смотреть за ее крахом. Доходы компании с каждым годом падают, а убытки не покрываются. Гендиректора уходят, особо не успев ничего сделать. А смартфоны при этом остаются на одном, очень низком уровне.

В прошлом месяце в Google Play Console появился новый HTC Wildfire E Lite с некоторыми ключевыми спецификациями. Из списка характеристик стало известно, что перед нами смартфон начального уровня. Сегодня информатор Эван Бласс поделился рендерами смартфона, и мы теперь знаем, что внешне он тоже не флагман.

Google Play Console показал, что разрешение дисплея – HD+. Просочившиеся изображения показывают, что смартфон имеет заметные рамки над и под дисплеем. На правой стороне смартфона находится кнопки управления громкостью, а также кнопка включения.

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Задняя крышка устройства сделана из пластика. Основная камера расположена по горизонтали, рядом с ней справа находится светодиодная вспышка. В блок основной камеры входят два объектива. Также сзади мы видим сканер отпечатков пальцев.

В списке характеристик Google Play Console выяснилось, что Wildfire E Lite работает на базе чипсета MediaTek Helio A20, которому будут помогать 2 ГБ оперативной памяти. Прошивкой выступает Android 10.

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Источник: GSMArena



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