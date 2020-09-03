Генеральный директор HTC ушел со своего поста меньше чем через год после своего назначения

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HTC потеряли своего гендира слишком быстро, учитывая даже тяжелое положение компании.

Сегодня HTC объявила, что ее президент и главный исполнительный директор Ив Мэтр (Yves Maitre) ушел в отставку по личным причинам, в результате чего он не успел доработать всего пару дней до одного года службы. Председатель совета директоров и соучредитель Шер Ванг снова заняла должность генерального директора.

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Согласно заявлению HTC, строгие ограничения на международные поездки в связи с продолжающейся пандемией COVID -19 оказали влияние на руководителя, который провел большую часть последних одиннадцати месяцев вдали от своей семьи. По этой причине правление приняло отставку Мэтра.

Ив Мэтр

Во время работы Мэтра в HTC компания попыталась расширить свое присутствие на рынке VR, расширив свое семейство модульных VR-систем Vive Cosmos, и даже показывала устройства нового поколения, которые, по слухам, должны стать более компактными. За этим последовал запуск Vive XR Suite, чтобы сфокусировать свои усилия в области VR на бизнес-секторе. Компания также выпустила свой первый 5G-смартфон, U20.

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Тем не менее, бывший исполнительный директор не смог поднять показатели продаж компании. Во втором квартале 2020 г. HTC уже девятый квартал подряд понесла убыток в размере 1,83 млрд. тайваньских долларов (около 62 млн. долларов США).

Теперь, когда Ванг снова заняла должность гендиректора, ей придется активно решать финансовые вопросы. В то же время Ванг необходимо позаботиться о том, чтобы ее бизнес хоть немного оставался на плаву.

Шер Ванг

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Источник: tech.sina.cn



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