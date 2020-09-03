Генеральный директор HTC ушел со своего поста меньше чем через год после своего назначения
HTC потеряли своего гендира слишком быстро, учитывая даже тяжелое положение компании.
Сегодня HTC объявила, что ее президент и главный исполнительный директор Ив Мэтр (Yves Maitre) ушел в отставку по личным причинам, в результате чего он не успел доработать всего пару дней до одного года службы. Председатель совета директоров и соучредитель Шер Ванг снова заняла должность генерального директора.
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Согласно заявлению HTC, строгие ограничения на международные поездки в связи с продолжающейся пандемией COVID -19 оказали влияние на руководителя, который провел большую часть последних одиннадцати месяцев вдали от своей семьи. По этой причине правление приняло отставку Мэтра.
Ив Мэтр
Во время работы Мэтра в HTC компания попыталась расширить свое присутствие на рынке VR, расширив свое семейство модульных VR-систем Vive Cosmos, и даже показывала устройства нового поколения, которые, по слухам, должны стать более компактными. За этим последовал запуск Vive XR Suite, чтобы сфокусировать свои усилия в области VR на бизнес-секторе. Компания также выпустила свой первый 5G-смартфон, U20.
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Тем не менее, бывший исполнительный директор не смог поднять показатели продаж компании. Во втором квартале 2020 г. HTC уже девятый квартал подряд понесла убыток в размере 1,83 млрд. тайваньских долларов (около 62 млн. долларов США).
Теперь, когда Ванг снова заняла должность гендиректора, ей придется активно решать финансовые вопросы. В то же время Ванг необходимо позаботиться о том, чтобы ее бизнес хоть немного оставался на плаву.
Шер Ванг
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Источник: tech.sina.cn
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