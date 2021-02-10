Представлен Moto E6i: бюджетный по «железу», но не бюджетный по цене

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Вышел простой Moto E6i с Android 10 Go Edition

На прошлой неделе появилась информация, что Motorola готовит россыпь новинок, которые станут частью бюджетного сегмента компании. И вот сегодня был представлен доступный Moto E6i, который оценили в $205 и первой страной, где его можно приобрести стала Бразилия.

С учетом того, что по своим характеристикам Moto E6i устройство начального уровня, компания просит непомерно много за него. Смартфон построен на базе UNISOC Tiger SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, обладает 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карт microSD.

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Разрешение фронтальной камеры составило 5 Мп с апертурой f/2.2 и на тыльной стороне установили два модуля 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Питает Moto E6i аккумулятор емкостью 3000 мАч, имеется дисплей диагональю 6,1 дюйма разрешением 1600х720 пикселей и руководит работой устройства операционная система Android 10 Go Edition. Весит новинка 160 грамм и габариты корпуса составили 155,6х73х8,5 мм.

В планах Motorola выпустить Motorola E7 Power с аккумулятором емкостью 5000 мАч, Moto G10 и Moto G30, которые получат платформы от Qualcomm, и старшая из моделей будет щеголять 90-герцовым дисплеем.

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Источник: gizmochina