Moto G10, Moto G30 и Moto E7 Power: что известно о новых смартфонах

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В сеть выложили характеристики Moto G10, Moto G30 и Moto E7 Power

Вера в торговую марку Motorola у многих давно пошатнулась, множественные просчеты заставили пользователей разочароваться в ее продуктах. Но Motorola кренится и всячески пытается выправить ситуацию за счет выхода очередного нового смартфона. Пожалуй, к числу удачных попыток авансом отнесем выпуск Motorola Edge S, предложивший неплохой набор характеристик за приятную цену.

На подходе выход нескольких новинок и есть вероятность, что представят их в рамках выставки MWC 2021. В числе дебютантов Moto G10, который предложит дисплей с каплевидной выемкой и текстурированную тыльную панель с прямоугольной основной камерой.

Инсайдеры говорят в пользу того, что смартфон предложит 60-герцовый дисплей разрешением 1600х720 точек, фронталку на 8 Мп и четверную тыльную камеру 48 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). В качестве аппаратной платформы Moto G10 предложит Snapdragon 460, есть 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64 Гб, модуль NFC и выделенная кнопка для вызова Google Assistant.

На ступеньку выше встанет Moto G30, построенный на базе Snapdragon 662, с 6 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти. В активе смартфона будет фронталка на 13 Мп и дисплей с частотой обновления 90 Гц. Основная камера также четверная и набор датчиков таков: 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Обновление ждет и E-линейку, куда входят простые устройства. Новинкой должен стать Moto E7 Power с батарейкой емкостью 5000 мАч. В основе гаджета будет установлен чип Helio P22.

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Источник: phonearena