Представлен NitroPhone: когда все заточено на защиту конфиденциальности и приватности
Создатели уверены, что более защищенного Android-смартфона нет
Немецкая компания Nitrokey представила смартфон NitroPhone, который сочетает в себе безопасность, конфиденциальность и простоту использования с современным оборудованием. За основу взят Google Pixel 4a, на который установили операционную систему GrapheneOS и именно она превратила продукт Google в самый безопасный Android-смартфон.
Nitrokey ориентирован на всех параноиков, которые озабочены защитой персональных данных и боятся, что могут стать объектом слежки. Чтобы преподнести новинку в выгодном свете, на сайте компании приведены слова бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена: «Если бы я сегодня настраивал смартфон, я бы использовал GrapheneOS от DanielMicay в качестве базовой операционной системы. Я бы распаял микрофоны».
Что же предлагает операционная система GrapheneOS:
- надежное шифрование и чип безопасности Titan M защищающие устройство и данные от кибератак;
- гарантия, что операционная система не будет изменена, никто не сможет вторгнуться в ее недра;
- автоматический аварийный выключатель: автоматическое отключение после не активности в течение заданного периода времени;
- все приложения изолированы для защиты от уязвимостей и вредоносных приложений;
- защищенный браузер, WebView и просмотрщик PDF;
- молниеносное распространение обновлений;
- по умолчанию нет интеграции с облаком или сервисами Google Play;
- защита от отслеживания (приложениям запрещен доступ к IMEI, серийному номеру устройства SIM-карте, MAC-адресу и другим данным);
- открытый исходных код для проверки отсутствия бэкдоров;
- аппаратная проверка подлинности и целостности ПО смартфона и другие.
Характеристики NitroPhone аналогичны тем, которые предлагает Pixel 4a: 5,81-дюймовый экран разрешением FullHD+, чип Snapdragon 730G, 6 Гб оперативки, флеш-накопитель на 128 Гб и основная камера на 12,2 Мп. Смартфон можно заказать на сайте компании и по желанию он может быть лишен микрофонов. Оценили его в 630 евро.
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Источник: notebookcheck
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