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Представлен NitroPhone: когда все заточено на защиту конфиденциальности и приватности

03.09.2021 81 0

Создатели уверены, что более защищенного Android-смартфона нет

Немецкая компания Nitrokey представила смартфон NitroPhone, который сочетает в себе безопасность, конфиденциальность и простоту использования с современным оборудованием. За основу взят Google Pixel 4a, на который установили операционную систему GrapheneOS и именно она превратила продукт Google в самый безопасный Android-смартфон.


Nitrokey ориентирован на всех параноиков, которые озабочены защитой персональных данных и боятся, что могут стать объектом слежки. Чтобы преподнести новинку в выгодном свете, на сайте компании приведены слова бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена: «Если бы я сегодня настраивал смартфон, я бы использовал GrapheneOS от DanielMicay в качестве базовой операционной системы. Я бы распаял микрофоны».

 

Представлен NitroPhone: когда все заточено на защиту конфиденциальности и приватности – фото 1


Что же предлагает операционная система GrapheneOS:


  • надежное шифрование и чип безопасности Titan M защищающие устройство и данные от кибератак;
  • гарантия, что операционная система не будет изменена, никто не сможет вторгнуться в ее недра;
  • автоматический аварийный выключатель: автоматическое отключение после не активности в течение заданного периода времени;
  • все приложения изолированы для защиты от уязвимостей и вредоносных приложений;
  • защищенный браузер, WebView и просмотрщик PDF;
  • молниеносное распространение обновлений;
  • по умолчанию нет интеграции с облаком или сервисами Google Play;
  • защита от отслеживания (приложениям запрещен доступ к IMEI, серийному номеру устройства SIM-карте, MAC-адресу и другим данным);
  • открытый исходных код для проверки отсутствия бэкдоров;
  • аппаратная проверка подлинности и целостности ПО смартфона и другие.

 

Характеристики NitroPhone аналогичны тем, которые предлагает Pixel 4a: 5,81-дюймовый экран разрешением FullHD+, чип Snapdragon 730G, 6 Гб оперативки, флеш-накопитель на 128 Гб и основная камера на 12,2 Мп. Смартфон можно заказать на сайте компании и по желанию он может быть лишен микрофонов. Оценили его в 630 евро.

 

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Источник: notebookcheck

NitroPhone
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.09.2021

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Представлен NitroPhone: когда все заточено на защиту конфиденциальности и приватности