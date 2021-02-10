Представлен Nokia C20 Plus: живучий и унылый

307

Nokia C20 Plus предложил емкий аккумулятор и слабую начинку

Сегодня в Китае состоялась премьера Nokia C20 Plus, который стал одним из доступных смартфонов HMD Global. На презентации компания особенно подчеркнула, что продажи классических мобильных телефонов с поддержкой 4G по итогам прошлого года стали самыми высокими на рынках Поднебесной и России. Похоже, что в представлении производителя дебютант Nokia C20 Plus тоже «классика» и он рассчитывает на его популярность.

Оценили Nokia C20 Plus в $125, но первым покупателям скидка — $15. За эту сумму пользователь получает аппарат, обладающий IPS-матрицей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. Естественно, что ни о какой повышенной частоте обновления речь не идет и передняя панель оформлена архаично для наших дней, где тон задают массивный подбородок с логотипом компании и капля-вырез под фронталку на 5 Мп.

Тыльная панель пластиковая и там расположился круглый блок двойной основной камеры 8 Мп + 2 Мп. Под капотом Nokia C20 Plus установлен чип UNISOC SC9863a в связке с 3 Гб оперативной памяти. Смартфон получил флеш-накопитель на 32 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 4950 мАч и операционную систему Android 11.

Габариты новинки составили 165,4х75,85х9,35 мм и весит она внушительные 204,7 грамма. Продажи смартфона стартуют 16 июня в Китае.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: mydrivers