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Представлен новый iPad Air

16.09.2020 622 0

Новое поколение планшетов от Apple iPad Air порадует любителей технологии мощным железом.

iPad Air 2020

 

 

Компания Apple показала несколько новых продуктов на своей вчерашней презентации. Одним из самых интересных представленных продуктов стал новый iPad Air – первое устройство в мире, работающее на 5-нм процессоре.

 

Изначально iPad Air являлась промежуточным звеном между линейкой iPad Pro и стандартным iPad. В этом году Apple решили выдвинуть iPad Air чуть вперед – новинка стала первым устройством на базе 5-нм чипа Apple A14 Bionic. Новый шестиядерный процессор может похвастаться 40-процентным повышением производительности CPU и 30-процентным ростом производительности GPU.

 

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Сам экран стал немного больше прошлогодней модели. К сожалению, он не поддерживает частоту обновления 120 Гц, какую предлагает iPad Pro. Размер дисплея – 10,9 дюйма матрица – IPS. Экран имеет антибликовое покрытие, поддерживает цветовую гамму P3 и также имеет поддержку True Tone. Новый iPad Air порадует очень тонкими рамками. Кнопка Touch ID исчезла с нижней части экрана и переехала в верхнюю часть, соединившись с кнопкой питания.

 

рекламный постер iPad Air

 

За фотовозможности отвечает основной модуль на 12 Мп и фронталка на 7 Мп. В планшет установлен порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт, причем в этот раз зарядное устройство входит в комплект поставки. Существует поддержка 2-го поколения Apple Pencil, Smart Keyboard Folio и Apple Magic Keyboard.

 

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Базовая версия iPad Air на 64 ГБ стартует с отметки $599, версия на 256 ГБ - $749. Если вы хотите приобрести версию с LTE, ценник на версию на 64 ГБ поднимется до отметки $729, а за топовый вариант придется заплатить $879. Будут доступны следующие расцветки: Space Gray (серый), Silver (серебряный), Rose Gold (розовый) и Green (зеленый), Sky Blue (голубой).

 

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Все цвета iPad Air 2020

 

Источник: Gizchina


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Apple iPad Air
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 16.09.2020

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Представлен новый iPad Air