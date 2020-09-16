Apple показали новое поколение своих часов Apple Watch 6

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На своей презентации Apple, помимо всего прочего, показала новое поколение Apple Watch.

Вчера прошла первая крупная презентация Apple, намеченная на этот сентябрь. Как и ожидалось, центральным событием вчерашней презентация является показ последней версии Apple Watch 6.

Самым заметным изменением в новых часах является новый встроенный датчик, способный измерять цвет крови для определения уровня кислорода менее чем за 15 секунд.

За работу Apple Watch 6 отвечает новый двухъядерный процессор, созданный на базе Apple A13. Он также оснащен модернизированной системой System in Package (SiP), которая обеспечивает увеличение скорости работы часов на 20% по сравнению с предыдущим поколением, а также 18-часовой срок службы аккумулятора.

Новые часы оснащены энергосберегающим режимом Always-On-Display, предназначенным для экономии заряда аккумулятора (для новых функций сна). Существует также постоянно включенный альтиметр для отслеживания высоты над уровнем моря во время пеших прогулок. Добавлен также ряд новых циферблатов.

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Компания очень гордится внешним видом новых часов. Купертиновцы добавили новые расцветки: синюю, графитовую и цвет Product Red (красный). Также появился новый взгляд на дизайн силиконового ремешка часов – теперь цветов семь и существует несколько различных размеров.

Часы доступны для предзаказа уже сейчас и будут доступны в пятницу. Цена стартует с отметки $399. К ним присоединится новая недорогая модель Apple Watch SE, стоимость которой начинается с $279.

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Источник: Fone Arena



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