Представлен OnePlus Nord N20 5G

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Дорогой средний класс эксклюзивно для США

В прошлом году вышел OnePlus Nord N10, который стал самым доступным устройством компании. Теперь он обрел преемника в лице OnePlus Nord N20 5G, где главные изменения коснулись аппаратной платформы, аккумулятора и дисплея.

Несмотря на то, что ранее компания вовсеуслышание заявила, что будет устанавливать в своих смартфонах экраны с повышенной герцовкой, даное слово она нарушила в OnePlus Nord N20 5G. По всей видимости, все же экономия и попытка сдержать ценник тут сделали свое дело и смартфон получил 60-герцовый дисплей, но панель тут AMOLED разрешением FullHD+ и диагональю 6,43 дюйма.

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Аппаратной основой OnePlus Nord N20 5G стал чипсет Snapdragon 695 в связке с 6 Гб оперативной памяти и собственной предложили 128 Гб. Питает новинку батарея емкостью 4500 мАч и есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Поставляется OnePlus Nord N20 5G с предустановленной операционной системой Android 11, поверх которой установли фирменную оболочку OxygenOS.

Имеется поддержка NFC, 5G, Wi-Fi, карт microSD, дисплейный сканер отпечатков пальцев и трехкомпонентная основная камера с датчиками 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Продажи OnePlus Nord N20 5G в США стартуют 28 апреля по цене $282.

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Источник: theverge