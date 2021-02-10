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Характеристики OnePlus Buds N/OnePlus Nord Buds: без шумодава, но с автономностью до 30 часов

18.04.2022 272 0

Не рекорд по продолжительности работы, но достойно

Не секрет, что вскоре OnePlus порадует фанатов выпуском новинок. Но, если о OnePlus 10R, OnePlus Ace и OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, известно практически все, то наушники OnePlus Buds N или OnePlus Nord Buds незаслуженно оставались в тени. До недавнего момента инсайдеры обходили их стороной и вот сегодня сетевой информатор Мукул Шарма наконец-то слил подробности о гарнитуре.

 

Характеристики OnePlus Buds N/OnePlus Nord Buds: без шумодава, но с автономностью до 30 часов – фото 1

 

По его информации, OnePlus Buds N или OnePlus Nord Buds должны предложить 12,4 мм драйверы и их корпус будет защищен от брызг по классу IP55. Внутри каждого наушника установят по аккумулятору емкостью 41 мАч, а зарядный кейс получит батарейку на 480 мАч. Заявленное время автономной работы наушников должно составить 30 часов при условии подзарядки их в зарядном футляре. Сам кейс можно зарядить через порт USB Type-C.

 

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Сообщается, что OnePlus Buds N или OnePlus Nord Buds предложат поддержку Dolby Atmos и Bluetooth 5.2, а задержка звука составит 94 мс. Что касается цветового исполнения, то тут все будет по классике: черный и белый цвета. Впрочем, не исключено, что компания может предложить какую-то расцветку повеселее. Премьера OnePlus Buds N должна пройти 21 апреля в Китае, а уже 28 апреля их представят в Индии как OnePlus Nord Buds.

 

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Источник: twitter

OnePlus Buds N OnePlus Nord Buds
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.04.2022

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Характеристики OnePlus Buds N/OnePlus Nord Buds: без шумодава, но с автономностью до 30 часов