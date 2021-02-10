Характеристики OnePlus Buds N/OnePlus Nord Buds: без шумодава, но с автономностью до 30 часов

272

Не рекорд по продолжительности работы, но достойно

Не секрет, что вскоре OnePlus порадует фанатов выпуском новинок. Но, если о OnePlus 10R, OnePlus Ace и OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, известно практически все, то наушники OnePlus Buds N или OnePlus Nord Buds незаслуженно оставались в тени. До недавнего момента инсайдеры обходили их стороной и вот сегодня сетевой информатор Мукул Шарма наконец-то слил подробности о гарнитуре.

По его информации, OnePlus Buds N или OnePlus Nord Buds должны предложить 12,4 мм драйверы и их корпус будет защищен от брызг по классу IP55. Внутри каждого наушника установят по аккумулятору емкостью 41 мАч, а зарядный кейс получит батарейку на 480 мАч. Заявленное время автономной работы наушников должно составить 30 часов при условии подзарядки их в зарядном футляре. Сам кейс можно зарядить через порт USB Type-C.

Читать также: Выйдут OnePlus Nord Watch для оживления линейки Nord ﻿

Сообщается, что OnePlus Buds N или OnePlus Nord Buds предложат поддержку Dolby Atmos и Bluetooth 5.2, а задержка звука составит 94 мс. Что касается цветового исполнения, то тут все будет по классике: черный и белый цвета. Впрочем, не исключено, что компания может предложить какую-то расцветку повеселее. Премьера OnePlus Buds N должна пройти 21 апреля в Китае, а уже 28 апреля их представят в Индии как OnePlus Nord Buds.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: twitter