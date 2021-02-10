Раскрыт секрет OnePlus Nord 2

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OnePlus Nord 2 станет очередным проявлением стратегии ребрендинга

Буквально вчера мы рассказали о том, что будущий Realme X9 Pro станет лишь чуть измененной версией Oppo Reno6 Pro+ 5G. А сегодня появилась новость. Что последователь будет и у Realme X9 Pro. Один из китайских источников сообщил, что OnePlus Nord 2 будет лишь переименованной версией Realme X9 Pro и, в свою очередь, также унаследует черты Oppo Reno6 Pro+.

По словам информатора, компания разрабатывает две модели Realme X9 Pro, где одна из них базируется на Snapdragon 870, а вторая — Dimensity 1200. Отличия еще и в том, что версия с чипом Qualcomm предложит изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, а у варианта с SoC от MediaTek экран будет плоским. Версия с Snapdragon 870 будет доступна только в Китае, а вот для всего остального мира предложат вариант с Dimensity 1200, и он будет известен как OnePlus Nord 2.

OnePlus 9

Естественно, что в плане дизайна оба смартфона будут отличаться и новинка от OnePlus получит фирменный ползунок переключения режимов, а в основной камере ширик заменят на датчик разрешением 8 Мп против 16 Мп в Realme X9 Pro.

Смартфон— это самый известный из технически сложных товаров. Это продукт, который требует особых знаний и умений при разработке, а его создание является трудоемким процессом и сопряжено с рядом сложностей. Чтобы создать жизнеспособную модель, необходимо объединить усилия нескольких людей: от инженеров до маркетологов. Но многое упирается в цикл производства и деньги.

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Далеко не все компании имеют необходимую базу для создания смартфонов и не очень хочется много тратить средств на создание устройства. Куда проще взять готовую «болванку», внести в нее какие-то небольшие изменения и вуаля — смартфон готов. Все это принято называть «ребрендингом», которым начали активно заниматься китайские компании. Это хорошо заметно, если проанализировать модельный ряд Xiaomi, Huawei, Oppo и Realme. И такая же судьба ждет OnePlus Nord 2.

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Источник: gizmochina