Новый смартфон OPPO замечен в базе данных TENAA

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OPPO готовит к выходу новый аппарат. Характеристики пока неназванного устройства появились в базе данных TENAA.





Китайская компания OPPO в скором времени должна представить новый смартфон. Это стало известно после того, как на сайте китайского регулятора TENAA появился сертификат на новый смартфон компании с двумя кодовыми именами PEAM00 / PEAT00. Устройство также получило разрешение на производство от сертификационного бюро 3C. В Сети уже предположили, что новый смартфон должен выйти в продажу в этом месяце.

OPPO PEAM00 / PEAT00 имеет размеры 160,5 х 73,9 мм. Смартфон тонкий и легкий – толщина составляет всего 7,85 мм, а вес – 169 граммов. В устройство установлена AMOLED-панель размером 6,43 дюйма и разрешением Full HD+. Судя по фотографиям, выложенным на TENAA, дисплей имеет отверстие в верхнем левом углу. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.





Основная загадка – на базе какого процессора будет работать новый аппарат. На странице устройства указана только частота – 2.0 ГГц. Зато нам известно, что аппарат будет «вмещать» в себя 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Прошивкой выступает собственный графический интерфейс, построенный на Android 10.

Новый смартфон OPPO будет оснащен блоком основной камеры на три датчика: главный на 48 Мегапикселей, 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и неизвестный датчик на 2 Мегапикселя. В вырез на экране встроена фронталка на 32 Мегапикселя.

Еще одной интересной особенностью PEAM00 / PEAT00 станет его аккумулятор, а точнее два аккумулятора по 2100 мАч. Скорее всего, производитель разделил батарейку для того, чтобы упростить нагрузку, исходящую из огромного зарядного блочка на 65 Вт. О быстрой зарядке мы также узнали из списка 3C.

Ранее считалось, что PEAM00 / PEAT00 - это кодовое название готовящегося OPPO Ace 3. Однако, все представленные технические характеристики позволяют предположить, что нас ждет новый аппарат линейки А от китайского бренда.

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Источник: TENAA