Представлен Oppo A57 5G: первый с Dimensity 810 у компании

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Обычная бюджетка

Сегодня одна из «дочек» BBK отметилась новинкой. В Китае был представлен смартфон Oppo A57 5G, ставший первым устройством компании с Dimensity 810 на борту. А вот чем новинка не может похвастаться, так это хорошей камерой, быстрой зарядкой и адекватным ценником.

Oppo A57 5G укомплектовали 6,56-дюймовым IPS-экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. Заявлена поддержка 100% DCI-P3 и плотность пикселей на дюйм составила 269ppi. Здесь же на передней панели установили фронтальную камеру на 8-мегапикселей.

Как уже было сказано, в основу Oppo A57 5G лег чипсет Dimensity 810, который работает в тандеме с 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x. В активе смартфона флеш-накопитель емкостью 128 Гб, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев и зарядка мощностью всего 10 Вт. Имеется 3,5 разъем для наушников, порт USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и двух симок. Основная камера представлена двумя датчиками 13 Мп + 2 Мп (портретник).

Oppo A57 5G доступен в трех цветах: черный, синий и сиреневый. Работает новинка под управлением Android 12 с надстройкой ColorOS 12.1. На данный момент известен ценник только на старшую модель с 8/128 Гб памяти — $237.

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Источник: gizmochina