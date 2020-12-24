Представлен Oppo Reno5 Pro+: тонкий и мощный камерофон

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Oppo Reno5 Pro+ предложил 90-Гц дисплей, зарядку на 65 Вт, Snapdragon 865 и эксклюзивный датчик Sony IMX766 на 50 Мп

Две недели назад Oppo представила уже пятое поколение линейки Reno, но при этом приберегла анонс самой прокаченной версии семейства под занавес уходящего года. Сегодня в Китае представили Oppo Reno5 Pro+, который интересен, прежде всего, своими камерами.

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Смартфон оснастили 6,5-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1100 кд/м², процессором Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб. Питает Oppo Reno5 Pro+ аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Весит новинка всего 184 грамма, и толщина ее составила 7,9 мм, а внутри скрывается трехуровневая система жидкостного охлаждения VC.

Позиционируется Oppo Reno5 Pro+ как камерофон и нагибать конкурентов намерены пять камер на борту: одиночная фронтальная на 32 Мп с диафрагмой f/2.4 и четверная тыльная. Главная звезда основной камеры — 50 Мп датчик Sony IMX766 с апертурой f/1.8 и оптическим стабом. Компания особо подчеркивала, что это эксклюзивный датчик, разработанный усилиями Oppo и Sony. Его оптический формат составил 1/1,56" и размер каждого пикселя 1 мкм. Датчик обладает повышенной светочувствительностью и превосходит по этому показателю Sony IMX586 на 63,8%. Дополняют его ширик Sony IMX481 на 16 Мп, телеобъектив на 13 Мп с 5-кратным гибридным зумом и макродатчик на 2 Мп.

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В активе Oppo Reno5 Pro+ модуль NFC, порт USB Type-C, стереодинамики, дисплейный дактилоскопический датчик и поддержка обратной зарядки. Руководит его работой фирменная надстройка Color OS 11.1 на базе Android 11. В продажу смартфон поступит 29 декабря по цене $613 за версию 8/128 Гб и $689 с 12/256 Гб памяти.

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Источник: mydrivers