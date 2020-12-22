На рынке появятся турецкие смартфоны Samsung и Oppo

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Samsung и Oppo наладят выпуск смартфонов в Турции

Большинство из того, чем Oppo зарабатывает себе на жизнь, производится в Китае. Но источники, осведомленные с планами компании, заявили о том, что она намерена наладить выпуск своих устройств в Турции. Не так давно Oppo вышла официально на турецкий рынок со своими смартфонами, а теперь готова начать их производство тут на двух собственных предприятиях.

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Начать выпуск мобильных устройств планируют в следующем месяце и речь идет о полном цикле производства, а не только о сборочных работах. Чтобы иметь возможность производить смартфоны в Турции, Oppo инвестировала $50 млн. Ожидается, что устройства, которые будут сходить с конвейера на турецких фабриках станут продавать не только на локальном рынке, но и экспортироваться в другие страны. В частности, речь идет о европейском рынке.

Но не только Oppo наладит выпуск смартфонов в Турции. Начать производство мобильников в этой стране намерена и Samsung, нанявшая субподрядчика в Стамбуле, который и займется их сборкой. Напомним, что южнокорейский гигант закрыл свои производственные фабрики в Китае и пытается наладить выпуск устройств и комплектующих в других странах. Так, уже полным ходом идет строительство фабрики в Индии, которая займется производством дисплеев.

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Источник: gizmochina