Представлен POCO M3 Pro 5G: первый доступный 5G-смартфон POCO

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В Индии анонсировали POCO M3 Pro 5G — ребрендинг Redmi Note 10 5G

POCO продолжает развивать собственную линейку смартфонов с перспективой стать самостоятельным брендом. На данный же момент, целый ряд ее устройств мало чем отличаются от бесчисленного количества моделей Redmi. Увы, не стал исключением и Poco M3 Pro 5G, дебютировавший сегодня в Индии. Не подготовленному пользователю будет легко спутать этот смартфон с Redmi Note 10 5G. Но это лишь в плане характеристик, визуально смартфоны развели, предложив различный дизайн тыльной камеры.

Презентация POCO M3 Pro началась с того, что компания отчиталась о 17 млн поставленных трубок с момента своего основания, среди которых 3 млн пришлось на модель POCO M3. Следующий шаг — выпуск его Pro-версия, которая к тому же становится самым доступным 5G-смартфоном «дочки» Xiaomi.

В POCO M3 Pro 5G установлен DynamicSwitch-дисплей с адаптивной частотой обновления в четырех режимах: 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц и 90 Гц. Диагональ экрана составила 6,5 дюйма и разрешением FullHD+. Базируется смартфон на 7-нанометровом чипе Dimensity 700 с пиковой частотой 2,2 Гц и графической подсистемой Mali-G57. По отзывам, эта платформа бодро смотрится в требовательных приложениях и хорошо проявляет себя в играх.

На выбор в POCO M3 Pro 5G предложили 4 Гб или 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель UFS 2.2 емкостью 64 Гб или 128 Гб. Главная камера тут от POCO M3 c 48-мегапиксельным сенсором в качестве основного. В паре с ним работает пара модулей одинаковым разрешением 2 Мп, где один отвечает за макросъемку и другой — анализ глубины.

POCO M3 Pro 5G получил ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12 для POCO, дактилоскопический датчик на боковой грани, селфи-объектив на 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч, который может прожить два дня, если не особо не нагружать смартфон. Для подзарядки используется порт USB Type-C и поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт, а идет смартфон с комплектным адаптером мощностью 22,5 Вт. Имеется поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и NFC. Выбирать придется из трех цветовых решений: черный, синий и желтый.

Продажи POCO M3 Pro 5G стартуют 20 мая и порядок цен таков: 4/64 Гб — 179 евро и 6/128 Гб — 199 евро.

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Источник: 91mobiles﻿