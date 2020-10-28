Представлен Realme C15 Qualcomm Edition с Snapdragon 460

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В Realme C15 провели рокировку аппаратной платформы: MediaTek на Qualcomm

Realme идет вперед и без устали штампует свои смартфоны. Ее модельный ряд уже достаточно раздут, но останавливаться компания не намерена. Сегодня был представлен доступный Realme C15 Qualcomm Edition, название которого уже красноречиво указывает на главную фишку новинки. Если «обычный» Realme C15 обладает чипом Helio G35, то в этой версии его заменили на Snapdragon 460.

Все указывает на то, что Realme C15 Qualcomm Edition вышел только для того, чтобы предложить пользователям недорогой смартфон с процессором от американского чипмейкера. Все прочие характеристики тут позаимствованы у Realme C15.

Смартфон предлагает 6,5-дюймовый экран разрешением HD+, 3/4 Гб оперативной памяти, 32/64 Гб постоянной и аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч. Ресурса аккумулятора хватит на 48 дней работы в режиме ожидания, 44 часов в режиме звонков и на 14 часов залипания в играх.

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На задней панели Realme C15 Qualcomm Edition установили систему из четырех датчиков 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей. Имеется слот для двух симок и отдельный лоток для microSD. Оценили устройство в $130.

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Источник: realme