Представлен Redmi Note 10T с IP68: с любовью к Японии

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От «обычного» Redmi Note 10T он отличается дизайном, чипом, главным датчиком в основной камере и дали водозащиту

Xiaomi уже успела отметиться выходом линейки Redmi Note 11 по всему миру и активно ведет работы над семейством Redmi Note 12, представить которое могут до конца первого полугодия. Но, тем не менее, линейка Redmi Note 10 еще на закрыта и компания продолжает пополнять ее новичками. Очередное пополнение — Redmi Note 10T.

Стоит сразу оговориться, что на рынке уже есть модель Redmi Note 10T, представленная в прошлом году. Но теперь компания выпустила вариант для рынка Японии, переработав дизайн и изменив аппаратную платформу. Смартфон получил 6,5-дюймовый IPS-экран разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, защищает который стекло Gorilla Glass третьего поколения.

Базируется Redmi Note 10T на Snapdragon 480, предлагает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и фирменную оболочку MIUI 13 на базе Android 11. Обещано, что в скором времени смартфон получит обновление до Android 12.

Redmi Note 10T обладает сканером отпечатков пальцев на торце, двойной тыльной камерой 50 Мп + 2 Мп и защитой от воды IP68 (!). Зная любовь японцем к водонепроницаемым устройствам, компания нашла возможным предложить защиту от воды и пыли в доступном аппарате. Оценили Redmi Note 10T в $275.

Источник: gizmochina