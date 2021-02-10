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Представлен Samsung Galaxy M32 за высокий прайс

25.08.2021 419 0

Samsung анонсировала в Индии смартфон Galaxy M32 с чипом Dimensity 720 и емкой батарейкой

Сегодня в Индии состоялась премьера смартфона Samsung Galaxy M32 5G, очень схожего с Galaxy A32 5G, который был представлен в январе нынешнего года. К сожалению, оценили новинку достаточно дорого и назвать ее привлекательным предложением в своем сегменте сложно.

 

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Samsung Galaxy M32 5G получил 6,5-дюймовый Inifinity-V дисплей разрешением HD+ и защищает его стекло Gorilla Glass 5. Базируется новинка на Dimensity 720, обладает 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Емкость аккумуляторной батареи равна 5000 мАч и предложили 15-ваттную зарядку.

 

Представлен Samsung Galaxy M32 за высокий прайс – фото 1

 

Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy M32 составило 13-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из четырех датчиков 48 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макродатчик) + 2 Мп (датчик глубины). Имеется порт USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi, слот для двух симок и дактилоскопический датчик на боковой грани. В качестве программной платформы используется фирменная оболочка One UI 3,1 на базе Android 11.

 

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Продажи Galaxy M32 стартуют 2 сентября 2021 года и доступен аппарат будет в 2-х цветах: черный и синий. Версию с 6/128 Гб оценили в $283 и за модификацию с 8/128 Гб просят $310.

 

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Источник: sammobile

Samsung Galaxy M32
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.08.2021

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Представлен Samsung Galaxy M32 за высокий прайс