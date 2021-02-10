Samsung Galaxy A21 совершил акт самосожжения на борту самолета

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Пожар на борту самолета стал причиной экстренной эвакуации пассажиров

Пять лет назад интернет пестрел заголовками об очередном взрыве и устрашающими фото обугленных Samsung Galaxy Note 7. Флагман горел из-за конструкционного недостатка и даже ряд авиакомпаний запретили пользоваться Galaxy Note 7 на борту. И вот прошло пять лет и очередной смартфон Samsung стал причиной эвакуации пассажиров самолета.

Инцидент произошел в начале августа в аэропорту Сиэтл-Такома. Пассажиры самолета были в экстренном порядке эвакуированы с борта самолета из-за пожара, который начался в грузовом отсеке. Расследование показало, что источником огня стал Galaxy A12, который после акта самосожжения обуглился до неузнаваемости и только благодаря его владельцу удалось установить, что за модель смартфона стала причиной инцидента.

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Samsung Galaxy A21 был представлен в апреле прошлого года и до недавнего времени никак не выдавал свой горячий нрав. Это единичный инцидент и явно не стоит говорить о массовом самовозгорании Galaxy A21. Сможет ли компания по останкам смартфона определить причины возгорания, остается только гадать. На данный момент Samsung никак не прокомментировала инцидент.

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Источник: mydrivers