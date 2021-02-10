Samsung троллит Apple и Стива Джобса. Получилось не очень

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Странный ход Samsung с рекламой собственного приложения

Apple и Samsung являются заклятыми друзьями, градус отношений между которыми то повышается, то понижается. В качестве одного из методов борьбы с конкурентом Samsung использует тролллинг и обмен колкостями. Иногда это делается ненавязчиво, достаточно смешно и тонко. Но, к сожалению, не всегда.

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Есть ощущение, что Samsung перешла черту и позволила себя крайне неуважительный жест. В описании своего приложения iTest южнокорейская компания написала: «Все пользователи Samsung уникальны, и им нравится, чтобы их телефоны тоже были уникальными. Ни один владелец водолазки не должен диктовать то, как будет выглядеть ваш телефон. Ознакомьтесь с некоторыми другими темами…».

Напрямую не сказано, но не сложно догадаться, что под «владельцем водолазки» речь шла о Стиве Джобсе. В обычной жизни основатель Apple делал выбор в пользу удобных вещей, предпочитая комфорт вычурности. Он отказался от делового костюма в пользу обыкновенной водолазки и джинсов, ставших его визитной карточкой образа.

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Стива Джобс нет с нами вот уже почти 10 лет и отсылка к нему звучит если не кощунственно, то по меньшей мере нелепо и странно. Вот уже несколько лет он никаким образом не влияет на дизайн устройств и софта Apple. Нелепо и глупо делать отсылку к великому человеку, который покинул этот мир уже достаточно давно и не может диктовать какие-то правила и устои.

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Источник: notebookcheck