Где купить дешевле?

Samsung троллит Apple и Стива Джобса. Получилось не очень

23.08.2021 783 3

Странный ход Samsung с рекламой собственного приложения

Apple и Samsung являются заклятыми друзьями, градус отношений между которыми то повышается, то понижается. В качестве одного из методов борьбы с конкурентом Samsung использует тролллинг и обмен колкостями. Иногда это делается ненавязчиво, достаточно смешно и тонко. Но, к сожалению, не всегда.

 

Читать также: Apple слабо? Компания не может освоить технологию, которая стала обыденной для Android-флагманов    ﻿

 

Есть ощущение, что Samsung перешла черту и позволила себя крайне неуважительный жест. В описании своего приложения iTest южнокорейская компания написала: «Все пользователи Samsung уникальны, и им нравится, чтобы их телефоны тоже были уникальными. Ни один владелец водолазки не должен диктовать то, как будет выглядеть ваш телефон. Ознакомьтесь с некоторыми другими темами…».

 

Samsung троллит Apple и Стива Джобса. Получилось не очень – фото 1

 

Напрямую не сказано, но не сложно догадаться, что под «владельцем водолазки» речь шла о Стиве Джобсе. В обычной жизни основатель Apple делал выбор в пользу удобных вещей, предпочитая комфорт вычурности. Он отказался от делового костюма в пользу обыкновенной водолазки и джинсов, ставших его визитной карточкой образа.

 

Читать также: Samsung теснят на рынке OLED-дисплеев    ﻿

 

Стива Джобс нет с нами вот уже почти 10 лет и отсылка к нему звучит если не кощунственно, то по меньшей мере нелепо и странно. Вот уже несколько лет он никаким образом не влияет на дизайн устройств и софта Apple. Нелепо и глупо делать отсылку к великому человеку, который покинул этот мир уже достаточно давно и не может диктовать какие-то правила и устои.

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿﻿

 

Источник: notebookcheck

Samsung Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.08.2021

Комментарии

Захарченко Андрей 0
Самсунг надо вслед за нокией уйти, особенно с этими ценами. Сплошной маркетинг.
23.08.2021 15:36
Cyle Rayner 0
Захарченко Андрей, согласен, xiaomi mi 11 ultra за 120к лучше, чем s21 ultra за 100к
23.08.2021 16:50
Vladislav D 0
Захарченко Андрей, уйди с жизни...
23.08.2021 16:59

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung троллит Apple и Стива Джобса. Получилось не очень