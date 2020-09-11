Представлен Sharp Aquos Zero 5G Basic: 240-Гц дисплей и Android 11

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Анонсировали среднего класса Sharp Aquos Zero 5G Basic

Ежемесячно, а то и еженедельно, в мире появляется минимум с десяток новых смартфонов. Редкие гости среди них — аппарата из Японии. Но есть что-то в них смелое и броское, но на очень специфический вкус. Один из брендов, который «при памяти» и все еще выпускает мобильные устройства — Sharp. Сегодня компания выпустила несколько новинок и одна из них Aquos Zero 5G Basic.

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Одна из фишек новинки — 240-герцовый OLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма. Но есть один важный нюанс. Такая высокая частота обновления нагоняется программно и каждый второй отрисовываемый фрейм черный. В итоге реальная частота составляет все же 120 Гц и есть ШИМ.

Построен Sharp Aquos Zero 5G Basic на базе чипа Snapdragon 765G, обладает 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64/128 Гб. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4500 мАч, есть фронтальный объектив на 16-мегапикселей и основная камера с тремя датчиками, где главный на 48 Мп. Помогает ему телеобъектив на 8 Мп с поддержкой 3-кратного зума и широкоугольный сенсор на 13 Мп.

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В наличии NFC, защита от воды IP68, порт USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac. Руководит работой устройства программная платформа Android 11. Ценник на новинку не объявлен.

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Источник: engadget﻿