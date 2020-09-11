Bose представили новые флагманские TWS-наушники QuietComfort Earbuds

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Сегодня Bose показали обновление своей продукции за счет новых наушников и очков.

Bose – компания, которая редко разочаровывает любителей хорошего звука. Именно поэтому есть большие подозрения, что расширение списка продукции производителей за счет новых наушников должно получиться, как минимум, неплохим. Особенно учитывая серьезный ценник устройств.

Гвоздь программы – наушники Bose QuietComfort Earbuds, первые внутриканальные TWS-наушники от компании. QuietComfort Earbuds оснащены активной системой шумоподавления, в которой используются микрофоны и новый алгоритм подавления окружающего шума. Наконечники наушников также помогают пассивно блокировать звук.

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QuietComfort Earbuds оснащены настраиваемой системой шумоподавления, в которой вы сможете выбрать нужную степень шумоподавления. Более того, вы можете сделать так, чтобы слышать весь окружающий звук.

Естественно, Bose заявляет, что звук в наушниках приятно вас удивит. Компания настроила QuietComfort Earbuds на более естественное звучание, а также добавила новую функцию активного эквалайзера, которая регулирует звук в зависимости от громкости, чтобы компенсировать потерю низких частот при более низких уровнях громкости и предотвратить искажения при более высоких уровнях громкости. Наушники поддерживают Bluetooth 5.1 и кодек AAC.

Управление в наушниках осуществляется при помощи сенсорных жестов. Кроме того, наушники имеют класс защиты IPX4. Наушники выпускаются в двух цветах: черный и белый.

Bose заявляют срок службы батареи до 6 часов при непрерывном использовании, а зарядный кейс обеспечивает две дополнительные зарядки, общее время работы – 18 часов. Кроме зарядки по проводу, кейс также поддерживает беспроводную зарядку.

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Производитель оценил наушники в 280 долларов.

К другим устройствам, представленным сегодня, относятся спортивная версия QuietComfort Earbuds и три пары очков со встроенными динамиками для прослушивания музыки.

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Источник: SlashGear



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