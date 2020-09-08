Google выкатила стабильную сборку Android 11

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Вышла финальная версия Android 11

Как и предсказывалось, сегодня Google выкатила финальную версию Android 11. Первыми апдейт могут установить владельцы Pixel-фонов, начиная со второго поколения. В числе первопроходцев оказались флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Китайская компания подтвердила, что Android 11 сегодня придет на эти модели в Европе, Индии и Северной Америке. Google также заявила, что большее количество компаний «запустят и обновят свои устройства в ближайшие месяцы».

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Android 11 добавляет несколько новых функций в мобильную операционную систему, но в целом обновление больше ориентировано не столько на нововведения, сколько на упрощение и комфорт работы со смартфоном и мессенджерами. Пожалуй, одним из главных изменений можно назвать то, что все чаты в мессенджерах перенесены в отдельный раздел шторки уведомлений, что позволяет избежать неразберихи с уведомлениями из прочих приложений. А также есть переключение чатов в режиме пузырей в стиле Facebook Messenger поверх других запущенных приложений.

С приходом Android 11 пользователи получат усовершенствованный интерфейс многих элементов, включая шторки уведомлений и системные настройки, меню управления умным домом на системном уровне, доступ к которому можно получить долгим нажатием на кнопку питания. Предложили расширенные настройки конфиденциальности с возможностью выбирать частоту доступа к камере, геолокации и другим функциям, а также есть возможность быстро переключаться между устройствами для беспроводного воспроизведения звука через интерфейс плеера в шторке.

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Источник: theverge