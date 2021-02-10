Представлен Sony Xperia 1 III с уникальным дисплеем и с переменным зум-объективом

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Анонсировали Sony Xperia 1 III как парад актуальных технологий

Sony в числе кандидатов последовать за LG, кто покинет рынок смартфонов. Но, пока, она продолжает создавать мобильные устройства и сегодня представила три новинки: Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III и Xperia 10 III.

Компания продолжает создавать не типичные для рынка мобильные устройства, но при этом продолжает следовать своим канонам красоты. Новые Xperia 1 III и Xperia 5 III вновь предложили широкоформатные дисплеи с соотношением сторон 21:9 без каких-либо выемок и вырезов, скошенные металлические рамки и заднюю панель из стекла. Основная камера, как и прежде, немного возвышается над тыльной крышкой, а сама площадка удлиненной овальной формы. Из приятных моментов — 3,5 мм разъем для наушников на месте.

Вполне логично, что максимально заряженной среди новинок стал Xperia 1 III, который сочетает в себе такие фичи как OLED-дисплей разрешением 4К, с поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц, мощный чипсет Snapdragon 888 и камера с телескопическим вариообъективом, который объединен с датчиком Dual-PD. И это первый на рынок мобильник, сочетающий в себе такие черты.

Sony не стала предлагать в основной камере Xperia 1 датчики с высоким разрешением, предпочтение вновь отдано трем сенсорам по 12 Мп Exmor RS каждый дополненные оптикой Zeiss. Главный датчик размером 1/1,7" и апертурой f/1.7. Второй — широкоугольный размером 1/2,6". В качестве третьего установлен 1/2,9-дюймовый датчик, который объединен с телескопическим вариообъективом с апертурой f/2.3 и f/2.8. Проще говоря, это означает, что пользователь получает перископическую камеру, способную переключаться между 3-кратным и 5-кратным зумом, что снижает потребность в двух телевиках с фокусировкой на зум.

Дополнили три модуля еще и времяпролетной камерой 3D ToF. Камера Xperia 1 III способна вести непрерывную серийную съемку, фиксируя 20 кадров в секунду и обладает шустрой фокусировкой за 30 мс. Для управления камерой на боковую грань вынесена отдельная кнопка. Разрешение селфи-камеры составило 8 Мп.

Экран представлен AMOLED-экраном диагональю 6,5 дюйма с откликом тача 240 Гц и защищает его закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Не забыли и про стереодинамики, которые способны воспроизводить звук в формате 360 Reality Audio. Поставляется Xperia 1 III с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, встроенной системой охлаждения, операционной системой Android 11, аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки, которая способна зарядить батарейку до 50% за 30 минут.

Беспроводная зарядка у Xperia 1 II имеется и добавили обратную. Уже по традиции заявлена защита IP65/68 и габариты корпуса составили 165х71х8,2 мм при весе 186 грамм. На рынок смартфон выйдет летом, и цены будут разниться исходя из региона продаж. Так, в России его намерены продавать за 99 990 рублей ($1321).

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Источник: phonearena