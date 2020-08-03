Представлен Vivo S7: дорогой селфифон

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Знакомьтесь, новый смартфон из Китая — Vivo S7. Это аппарат с большим экраном, тонкими рамками и продвинутой фронтальной камерой. А еще это модель для богемной молодежи, предпочитающей все тонкое и легкое. Во время анонса производитель особо акцентировал внимание, что это самый тонкий 5G-смартфон на сегодняшний день. Его толщина составила всего 7,39 мм и весит он 170 грамм. Необходимое изящество стана достигнуто благодаря особой компоновки комплектующих внутри корпуса.

Позаботились создатели Vivo S7 о том, чтобы мобильник долго сохранял внешний презентабельный вид, и его тыльная панель не покрывалась обильно отпечатками пальцев. Здесь использовали для этого какую-то «фантастическую» технологию AG.

Из «особенного» в Vivo S7 — сдвоенная фронтальная камера на основе датчика 44 Мп Samsung ISOCELL Bright GH1 со светосилой f/2.0, помогает которому широкоугольный модуль на 8 Мп. Заявлена электронная стабилизация, автофокусировка, запись 4К видео на скорости 60 кадров в секунду и поддержка режима Super Night Selfie 2.0, который позволяет создавать качественные себяшки даже в темное время суток.

Своим фасадом Vivo S7 «хочет быть как iPhone». Он предлагает 6,44-дюймовый экран с соотношением сторон 20:9 и вырезом в духе айфонов. На AMOLED-дисплей пришлось 91,2% лицевой панели и его разрешение составило 2400х1080 пикселей. Под капотом установлен 8-ядерный Snapdragon 765G в связке с 8 Гб оперативной памяти и энергонезависимой UFS 2.1 дано 128/256 Гб.

Работает Vivo S7 под управлением Android 10, который спрятали под фирменную оболочку Funtouch OS 10.5. Питает его аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и основная камера получила датчики 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины).

В продажу смартфон поступит 8 августа по цене $400 за версию с 8/128 Гб и за модификацию с 8/256 Гб запросили $444.

Источник: toutiao