Представлен Vivo X Fold: гибкий камерофон

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После четырех лет работы над складным смартфоном Vivo сегодня наконец-то представила финальный результат своей работы — Vivo X Fold. Предсказуемо, что это модель для избранных и тех, кому не чужды эксперименты.

Vivo X Fold получил фолдподобный форм-фактор, где гибкий дисплей находится на внутренней стороне, а на внешнюю сторону вынесен дополнительный экран. Гикбая матрица диагональю 8,03 дюйма с технологией LTPO 3.0, поддержкой HDR10, частотой обновления 120 Гц, разрешением 2К (2160х1916 точек) и прикрывает ее UTG-покрытие. Второй дисплей 6,53-дюймовый и это 120-герцовая AMOLED-панель Е5 разрешением FullHD+, которая защищена стеклом Gorilla Glass Victus. Оба экрана получили вырез под фронталку на 16 Мп и встроенные сканеры отпечатков пальцев.

Под капотом Vivo X Fold работает чип Snapdragon 8 Gen 1, установили оперативную память на 12 Гб стандарта LPDRR5 и постоянную UFS 3.1 емкостью 256/512 Гб. Работает смартфон под управлением Android 12 с оболочкой OriginOS. Автономность работы Vivo X Fold обеспечивает аккумулятор емкостью 4600 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой, которая позволяет полностью «дозаправить» батарейку за 37 минут. Предложили также беспроводную зарядку на 50 Вт.

Для основной камеры Vivo X Fold выбрали набор из четырех датчиков с оптикой Zeiss и покрытием Т*. Ключевой сенсор Samsung GN5 на 50 Мп с диафрагмой f/1.75 и OIS. Дополнили его ультрашириком на 48 Мп и 12 Мп портретником. Завершает ансамбль 5 Мп зум-перископ с 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным цифровым.

Доступен Vivo X Fold в трех цветах исполнения: черный, синий и серый. На выбор две версии с 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти по цене $1413 и $1570. В Китае новинку можно будет приобрести с 22 апреля, а вот появится ли она глобальном рынке, сведений нет.

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Источник: gizmochina