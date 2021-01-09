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Vivo подтвердила график выхода обновления до Android 11 на глобальном рынке

09.01.2021 334 0

Vivo расписала график выхода обновления до Funtouch OS 11 на свои глобальные смартфоны.

 

Funtouch OS 11

 

В последнее время китайские производители смартфонов начали менять философию поддержки своих устройств. Xiaomi и OPPO уже отправили самый свежий Android 11 на некоторые свои модели – раньше такое и представить было сложно.

 

К списку производителей, обеспечивающих обновление своих устройств до Android 11, скоро присоединится и Vivo – китайская компания анонсировала отправку новой версии Funtouch OS 11 на многие устройства на глобальном рынке.

 

Напомним, что еще в ноябре Vivo анонсировала выход новой прошивки OriginOS, которая в итоге должна была заменить немного устаревшую Funtouch OS. В настоящее время компания проводит открытое бета-тестирование OriginOS у себя на родине, но индийские (и, соответственно, глобальные) устройства Vivo будут обновлены до Funtouch OS 11 на базе Android 11.

 

Funtouch OS 11 Android 11

 

График обновления выглядит следующим образом:

 

Середина декабря 2020 года

Vivo X50 Pro

 

Конец января 2021 года

Vivo X50

Vivo V19

 

Конец марта 2021 года

Vivo V17 Pro

Vivo V17

Vivo V15 Pro

Vivo S1

 

Конец апреля 2021 года

Vivo S1 Pro

Vivo Z1Pro

Vivo Z1x

 

Конец июня 2021 года

Vivo V15

 

Многие издания уже считают, что OriginOS изначально была предназначена для смартфонов флагманского класса – судя по всем, сама прошивка будет несколько тяжелее стабильно работающей Funtouch OS. А так как Vivo известна в Китае благодаря своим среднебюджетными и бюджетным смартфонам, компании проще сделать более легкую прошивку на базе уже неплохо и стабильно работающего ПО – то есть, по сути, просто поддерживать имеющуюся прошивку.

 

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Funtouch OS 11 обновление

 

Источник: My Smart Price

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https://www.mysmartprice.com/gear/vivo-funtouch-os-11-android-11-roll-out-schedule/

Vivo Android 11 Funtouch OS 11
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 09.01.2021

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Vivo подтвердила график выхода обновления до Android 11 на глобальном рынке