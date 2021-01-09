Vivo подтвердила график выхода обновления до Android 11 на глобальном рынке
Vivo расписала график выхода обновления до Funtouch OS 11 на свои глобальные смартфоны.
В последнее время китайские производители смартфонов начали менять философию поддержки своих устройств. Xiaomi и OPPO уже отправили самый свежий Android 11 на некоторые свои модели – раньше такое и представить было сложно.
К списку производителей, обеспечивающих обновление своих устройств до Android 11, скоро присоединится и Vivo – китайская компания анонсировала отправку новой версии Funtouch OS 11 на многие устройства на глобальном рынке.
Напомним, что еще в ноябре Vivo анонсировала выход новой прошивки OriginOS, которая в итоге должна была заменить немного устаревшую Funtouch OS. В настоящее время компания проводит открытое бета-тестирование OriginOS у себя на родине, но индийские (и, соответственно, глобальные) устройства Vivo будут обновлены до Funtouch OS 11 на базе Android 11.
График обновления выглядит следующим образом:
Середина декабря 2020 года
Vivo X50 Pro
Конец января 2021 года
Vivo X50
Vivo V19
Конец марта 2021 года
Vivo V17 Pro
Vivo V17
Vivo V15 Pro
Vivo S1
Конец апреля 2021 года
Vivo S1 Pro
Vivo Z1Pro
Vivo Z1x
Конец июня 2021 года
Vivo V15
Многие издания уже считают, что OriginOS изначально была предназначена для смартфонов флагманского класса – судя по всем, сама прошивка будет несколько тяжелее стабильно работающей Funtouch OS. А так как Vivo известна в Китае благодаря своим среднебюджетными и бюджетным смартфонам, компании проще сделать более легкую прошивку на базе уже неплохо и стабильно работающего ПО – то есть, по сути, просто поддерживать имеющуюся прошивку.
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Источник: My Smart Price
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