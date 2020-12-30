Представлен очередной бюджетник Vivo Y20 (2021)

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Vivo Y20 (2021) совмещает в себе скромные характеристики и неплохую автономность за вполне приемлемый прайс.

Сегодня Vivo представила свой новый смартфон Vivo Y20 (2021) на рынке Малайзии. Среди основных характеристик смартфона – большой экран, 13-мегапиксельная система с тройной камерой и емкий аккумулятор.

Смартфон оснащен 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9.

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Смартфон Vivo Y20 (2021) работает на базе чипсета mediatek helio p35. Процессору помогают 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Питание устройства обеспечивает емкий аккумулятор на 5000 мАч, который поддерживает зарядку всего на 10 Вт через порт micro-USB. Прошивкой устройства выступает привычный FunTouch OS на базе Android 10.

Блок основной камеры Vivo Y20 (2021) расположен по вертикали и вмещает в себя три модуля. Главный датчик имеет разрешение 13 Мп, а помогают ему два привычных объектива по 2 Мп: макро и портретник. Фронтальная камера устройства имеет разрешение 8 Мп.

Корпус Vivo Y20 (2021) ожидаемо выполнен из пластика, а сам смартфон имеет следующие размеры: 164,41 x 76,32 x 8,41 мм. Устройство весит 192 грамма.

К другим характеристикам Vivo Y20 (2021) относятся слот для карт microSD, Bluetooth 5.0, GPS, сканер отпечатков пальцев на правой грани устройства и 3.5-мм мини-джек.

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Vivo Y20 (2021) оценили в 599 малазийских ринггитов или 148 долларов. Смартфон продается в двух цветах: белый и синий.

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Источник: NDTV



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