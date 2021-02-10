Представлен ZTE Axon 40 Ultra: полноэкранный и мощный камерофон

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И избыток по объему памяти

Сегодня в Китае компания ZTE устроила презентацию серии Axon 40. Главной новинкой линейки стал ZTE Axon 40 Ultra, который продолжил нести в массы технологию подэкранной камеры. Компания заявляет, что тут установили специальную матрицу, где в области месторасположения селфи-модуля дисплей предлагает плотность 400ppi, а также применена технология независимого пикселя, позволяющая управлять автономно каждым пикселей.

Кроме того, ZTE Axon 40 Ultra предложил модернизированный чип отображения экрана UDC Pro и алгоритм MRC, чтобы обеспечить интеллектуальное улучшение отображения в области под экраном и переход по краям при создании селфи. Под поверхность дисплея отправили датчик на 16 Мп, где размер каждого пикселя составит 2,24 мкм (биннинг 4-в-1).

ZTE Axon 40 Ultra удостоился изогнутого 10-битного 6,8-дюймового AMOLED-экрана разрешением 2480х1116 точек с пиковой яркостью 1500 нит с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 360 Гц. Построен смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1, обладает оперативной памятью LPDDR5 и встроенной UFS 3.1. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и предложили технологию быстрой 80-ваттной зарядкой. Работает устройство под управлением Android 12 с оболочкой MyOS.

Обладает ZTE Axon 40 Ultra беспроводной зарядкой на 15 Вт, дисплейным сканером отпечатков пальцев, системой жидкостного охлаждения, портом USB Type-C, стереодинамиками, ИК-портом, модулем Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Основная камера получила сет из трех датчиков: 64 Мп (Sony IMX787, OIS, EIS) + 64 Мп (сверхширик, Sony IMX787) + 64 Мп (телеобъектив, OIS, EIS, 7-кратный оптический зум).

Доступен ZTE Axon 40 Ultra в четырех модификациях: 8/256 Гб — $744, 12/256 Гб — $789, 12/512 Гб — $863 и 16 Гб/1 ТБ — $1086.

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Источник: mydrivers