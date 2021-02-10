Представлена платформа Snapdragon G3x Gen 1 для игровых консолей

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Qualcomm не прочь, чтобы на рынке появились конкуренты у Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок

Во второй день ежегодного мероприятия Snapdragon Technology Summit компания Qualcomm представила игровую платформу Snapdragon G3x Gen 1. Она ориентирована на игровые устройства, например, портативные консоли, позволяя запускать игры на базе Android и транслировать их на большие экраны формата 4К с частотой 144 ГГц или играть через облачные сервисы.

В состав платформы входят ядра Kryo и графическая подсистема Adreno, позволяющая играть в игры со скоростью 144 кадра в секунду. Платформа поддерживает Wi-Fi 6, 6E и 5G с частотой менее 6 ГГц и mmWave для более высоких скоростей. Он также поставляется с технологией Snapdragon Sound для улучшения качества звука.

В сотрудничестве с Razer был создан первый комплект разработчика Snapdragon G3x Handheld Gaming Developer Kit. Помимо новой платформы Snapdragon G3x Gen 1 комплект включает 6,65-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и 5 Мп камеру на передней панели, позволяющую вести прямые трансляции во время игр. Имеется два микрофона и аккумулятор емкостью 6000 мАч.

На данный момент нет информации, какие компании проявили интерес к Snapdragon G3x Gen 1 и готовы выпустить свои устройства с ней. Сама Qualcomm заявила, что акцентирована на работу с разработчиками, а запуск устройств — личное дело ОЕМ-производителей.

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Источник: gizmochina