Представлена простая бюджетка Nokia C1 Plus с Android Go Edition

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Nokia C1 Plus стал самым доступным смартфоном HMD Global

В прошлом году компания HMD Global возродила линейку Nokia C, которая была популярна во времена «старой» Nokia. Новинкой нового поколения стал смартфон начального уровня Nokia C1, который теперь в пару получил Plus-версию.

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В плане дизайна новинка полностью повторяет базовую версию, где тон задает пластиковый корпус и дисплей с толстыми как для наших дней отступами сверху и снизу. Бюджетность и архаичность новинки выдает отсутствие сканера отпечатков пальцев. Доступен Nokia C3 Plus в синем и красном цветах, а на тыльной стороне установили одиночную камеру на 5-мегапикселей, которую вписали в один овальный блок со светодиодной вспышкой.

Смартфон оснастили 5,45-дюймовым дисплеем разрешением HD+, аккумулятором емкостью 2500 мАч, селфи-модулем на 5-мегапикселей и неизвестной моделью четырехъядерным процессором с частотой обновления 1,4 ГГц. Получил Nokia C3 Plus флеш-накопитель на 16 Гб, оперативной памяти на 1 Гб, слот для двух симок, поддержку Bluetooth 4.2, Wi-Fi и 4G LTE.

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Руководит работой смартфона операционная система Android 10 Go Editoin и оценили его в Европе в 69 евро. В России за него просят 5 990 рублей.

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Источник: hmd