Что происходит с Nokia PureView 9.3? Смартфон снова задерживается на полгода

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Флагман от Nokia PureView 9.3 может не выйти аж до середины следующего года.

Nokia 9 PureView﻿

На данный момент Nokia известна, в основном, за свои бюджетники. Доступные смартфоны от легендарного бренда выходят регулярно и, в целом, собирают положительные отзывы: хорошая поддержка ПО, отличное качество связи, отличная сборка. В общем, компания рада иметь верных фанатов своей продукции.

А вот что у компании пока не выходит, так это производство полновесных флагманов. Nokia 8 Sirocco и Nokia 9 PureView были недоработанными, так еще и выходили с огромными запозданиями. Уже долгое время компания готовит продолжение линейки PureView, и, похоже, его также придется ждать. К сожалению, выход Nokia 9.3 PureView, по новым слухам, был отложен до 2021 года.

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Nokia 9 PureView был довольно необычным устройством: в нем было использовано пять камер для съемки одной фотографии, что должно было дать, в теории, отличные результаты. Только вот на практике работа камеры была оценена как просто «нормальная». Поэтому компания начала активно работать над ошибками. Только вот работа, похоже, затянулась.

Nokia 8 Sirocco﻿

Инсайдер с ником Nokia_anew утверждает, что выход Nokia 9.3 PureView был отодвинут на 2021 год. Точная дата или хотя бы временные рамки презентации пока не известны, но это может произойти в первой половине года. Издания уже подумывают, что это может означать, что Nokia собирается поставить свежий Snapdragon 875, но, зная логику Nokia, наверное, все же не стоит на это надеяться.

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Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/lenovo-prodolzhaet-sobirat-hayp-na-pochve-vyhoda-novyh-smartfono.html Lenovo продолжает собирать хайп на почве выхода новых смартфонов линейки Redmi Note 9(в Адм. панель)