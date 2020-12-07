Характеристики Nokia 5.4 досрочно слили в сеть

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Nokia 5.4 получит пять камер, аккумулятор на 4000 мАч и «чистый» Android 10

В HMD Global понимают, что не могут конкурировать во флагманском сегменте, поэтому на данном этапе сконцентрировались на выпуске бюджетных и среднего класса смартфонов. На очереди анонс Nokia 5.4 и сегодня в сеть попали технические характеристики новинки.

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Беглого взгляда на спецификации достаточно, чтобы понять, что Nokia 5.4 будет обычным недорогим устройством, без каких-либо выдающихся черт или чего-то такого. Компания все еще делает ставку на маркетинг и имя. Сообщается, что смартфон будет построен на базе восьмиядерного чипа Snapdragon 662, предложит 4 Гб оперативной памяти и флеш-модуль на 128 Гб, а также аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч.

В арсенале Nokia 5.4 будет дисплей диагональю 6,39 дюйма разрешением 1520х720 точек, фронтальная камера на 16-мегапикселей и основная камера с четырьмя датчиками 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Обещают поддержку быстрой 18-ваттной зарядки, порт USB Type-C, разъем 3,5 мм для наушников и операционную систему Android 10 «из коробки». Габариты корпуса Nokia 5.4 составят 160,97х75,99х8,70 мм при весе 182 грамма. Ценник на смартфон может быть не самым низким — от $257.

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Источник: mysmartprice