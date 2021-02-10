Представлены Honor 100 и 100 Pro в оригинальном дизайне по цене от $350

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Официально представлены Honor 100, первый телефон на Snapdragon 7 Gen 3 и Honor 100 Pro. Оба смартфона оснащены зарядным устройством мощностью 100 Вт и специальным радиочипом C1 для улучшения связи в сложных условиях.

Honor 100

Honor 100 – телефон толщиной 7,8 мм с 6,7” OLED-дисплеем с разрешением 1220p и сканером отпечатков пальцев под экраном. Новый процессор Qualcomm имеет одно ядро Cortex-A715 (3,15 ГГц), еще тремя ядрами на 2,4 ГГц и четырьмя блоками Cortex-A510 (1,8 ГГц).



На задней панели имеется две камеры – основная на 50 МП с сенсором Sony IMX906 с диафрагмой f/1,95 и оптической стабилизацией изображения, а также ультраширокая камера на 12 МП с углом обзора 112°. Селфи-камера получила еще один датчик на 50 МП и объектив f/2.1.



Чип C1 определяет лучшую вышку сотовой связи для подключения, а при подключении Wi-Fi телефон может легко переключаться между сетями. Honor обещает, что Honor 100 получат лучшую связь во многих проблемных локациях.



У Honor 100 установлен аккумулятор на 5000 мАч, и компания предоставит необходимый адаптер в розничной коробке. Другие преимущества включают в себя NFC, звук Honor Histen и MagicOS 7.2 на основе Android 13.



Цены на Honor 100 начинаются от 2499 юаней ($350/€320) за версию 12/256 ГБ. Есть четыре варианта цвета: черный, белый, синий или фиолетовый. Телефон уже можно заказать на сайте Honor China.

Honor 100 Pro

100 Pro обладает большим 6,78-дюймовым OLED-экраном и мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон имеет те же 50 МП и 12 МП камеры, есть также третья, 32 МП, которая, по словам компании, может достигать «50-кратного увеличения». Непонятно, какая часть этого увеличения оптическая, но большая часть увеличения осуществляется цифровым способом.



Honor 100 Pro имеет такую же батарею на 5000 мАч с зарядкой на 100 Вт, что и его брат, но здесь также есть поддержка беспроводной зарядки на 66 Вт, которая может зарядить телефон от 0 до 100% за 42 минуты.



Чтобы предотвратить перегрев телефона, Honor применила систему охлаждения VC с общей площадью 4674 кв. мм в компоненте толщиной всего 0,35 мм, который на 30% легче стандартного медного VC. Остальные спецификации такие же, как и у не-Pro – Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, чип C1 для лучшего RF и MagicOS 7.2.



Honor 100 Pro уже продается в четырех цветах – черном, белом, синем и фиолетовом, причем последние два имеют дизайн с искусственной кожей на тыльной стороне.

Цены начинаются от 3399 юаней ($480/€440) за вариант 12/256 ГБ и могут достигать 4399 юаней ($620/€5650) за вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти, но такая конфигурация ограничена только и белым цветом.

Источник: GSMArena